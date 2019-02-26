Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)



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З історичних будівель вулиці Ярославської зняли рекламу Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Історичні фасади будівель вулиці відкрили для огляду містянам

На вул. Ярославській у Подільському районі Києва демонтовано 145 рекламних засобів. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

«Ярослав Мудрий міг би нами пишатися, адже ця вулиця названа на його честь. Шкода, що після пожежі в 1811 році всі будинки згоріли. Але київський архітектор того часу, Андрій Меленський, розробив та втілив проект, який зберіг історичну систему забудови», - зазначив він.

Смирнов провів невеличкий екскурс в історію вулиці: «Як в часи великого київського князя, так і в наші, не змінюється одне - на цій вулиці завжди кипить життя. Після перебудови вона стала осередком діяльності - тут розміщувалися перші міські аптеки, відкривалися безліч молитовних будинків, готелів, булочних, кондитерських, шкіл та різноманітних майстерень. В цілому це була промислово-ремісничо-торгова вулиця, яка, до речі, стала до вподоби іудейській громаді. Саме євреї зробили з Ярославської таку активну та прибуткову вулицю. А ми очистили історичні фасади та знов відкрили їх для огляду містянам».

Чиновник повідомив, що наступна черга за вул. Саксаганського.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва демонтували білборди.