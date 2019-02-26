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    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)

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    З історичних будівель вулиці Ярославської зняли рекламу - Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    З історичних будівель вулиці Ярославської зняли рекламу
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Історичні фасади будівель вулиці відкрили для огляду містянам

    На вул. Ярославській у Подільському районі Києва демонтовано 145 рекламних засобів. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

    «Ярослав Мудрий міг би нами пишатися, адже ця вулиця названа на його честь. Шкода, що після пожежі в 1811 році всі будинки згоріли. Але київський архітектор того часу, Андрій Меленський, розробив та втілив проект, який зберіг історичну систему забудови», - зазначив він.

    Смирнов провів невеличкий екскурс в історію вулиці: «Як в часи великого київського князя, так і в наші, не змінюється одне - на цій вулиці завжди кипить життя. Після перебудови вона стала осередком діяльності - тут розміщувалися перші міські аптеки, відкривалися безліч молитовних будинків, готелів, булочних, кондитерських, шкіл та різноманітних майстерень. В цілому це була промислово-ремісничо-торгова вулиця, яка, до речі, стала до вподоби іудейській громаді. Саме євреї зробили з Ярославської таку активну та прибуткову вулицю. А ми очистили історичні фасади та знов відкрили їх для огляду містянам».

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    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Ще одну історичну вулицю на Подолі очистили від реклами (фото)
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    Чиновник повідомив, що наступна черга за вул. Саксаганського.

    Нагадаємо, нещодавно на вулиці Старонаводницькій у Печерському районі Києва демонтували білборди. 

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