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    Вночі в центрі Києва вирувала масштабна пожежа (фото, відео)

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    На місці працювали 25 рятувальників - Вночі в центрі Києва вирувала масштабна пожежа (фото, відео)
    На місці працювали 25 рятувальників
    Фото: ДСНС

    Горіла історична будівля, якій близько 200 років

    У ніч на 27 жовтня сталася пожежа на вул. Івана Мазепи, 3-А у Печерському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 04:11, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю рятувальники встановили, що у двоповерховій недіючій будівлі на покрівлі сталося загоряння.

    Рятувальники о 05:15 локалізували займання на площі 200 кв. м, а о 05:28 – ліквідували.

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    Вночі в центрі Києва вирувала масштабна пожежа (фото, відео)
    Вночі в центрі Києва вирувала масштабна пожежа (фото, відео)

    На місці події було залучено шість одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 осіб особового складу підрозділів столичного управління ДСНС.

    Травмованих і загиблих немає.

    Причина пожежі встановлюється правоохоронцями.

    Як повідомляє «Магнолія-ТВ», зайнялася двоповерхова нежитлова будівля, яка входить до архітектурних пам’яток. Місцеві розповіли, що будинку понад 200 років. І саме таким чином забудовники намагаються позбавитися історичної будівлі, бо вже майже 3 роки на цьому місці планують звести багатоповерхівку.

    Будинок вже неодноразово підпалювали, попри те, що поряд межує Головне управління СБУ у Києві.

    Вогонь охопив дах та через дерев’яне перекриття розповсюдився на всю будівлю.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок архітектура
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    Вночі в центрі Києва вирувала масштабна пожежа (фото, відео)