У Києві розробляють нові Правила благоустрою

Відбулося перше засідання з підготовки проекту нових Правил благоустрою міста Києва. Про це повідомили у Департаменті міського благоустрою КМДА.

Як нагадав керівник Департаменту Тарас Панчій, чинні Правила благоустрою міста Києва датовані 2008 роком, тож хоча до документу щороку вносилися зміни, уже назріли комплексні корективи та нові вимоги.

«Нові Правила благоустрою розробляються для покращення зовнішнього вигляду, безпеки, збереження навколишнього середовища та культурної спадщини, приведення транспортних об’єктів до єдиного стандарту, посилення протипожежних заходів, а також для підвищення туристичної привабливості Києва», − зауважив Тарас Панчій.

Він додав, що за допомогою нових правил планується вирішити низку гострих питань. Зокрема: утримання позабалансових територій, на яких влаштовуються стихійні сміттєзвалища або поселення безхатченків; врегулювання системи відеоспостереження; оновлення питання видачі контрольних карток на тимчасове порушення благоустрою.

Наразі триває процес надання пропозицій структурними підрозділами КМДА, районними у місті Києві державними адміністраціями та профільними комунальними службами.