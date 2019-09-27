Києву за перше півріччя заощадив 112 млн грн із бюджету

За перше півріччя 2019 року завдяки фінансовому контролю та аудиту заощаджено та попереджено втрати 112 млн грн із бюджету Києва. Про це під час розширеного засідання Колегії КМДА повідомила директорка Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту Оксана Колтик.

«Основним із наших показників, як ми вважаємо, є, власне, фінансовий ефект від врахування рекомендацій, наданих Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту. У першому півріччі 2019 року він склав 112 млн грн. Тобто це ті кошти, які вдалося зекономити, а також попередити їхні втрати», – зазначила Оксана Колтик.

Вона підкреслила, що такого ефекту вдалося досягти завдяки попередньому аудиту, а саме моніторингу тендерної документації та експертизі кошторисів, перевірці обсягів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт і фактичної кошторисної вартості інженерних мереж під час їхньої передачі до комунальної власності для зменшення розміру пайової участі, а також завдяки рекомендаціям за результатами подальшого аудиту тощо.

За словами директорки Департаменту, протягом звітного періоду закінчено 15 аудитів, із них 12 планових та 3 позапланових. За результатами їх виявлені фінансові порушення на загальну суму 980 млн грн. Окрім того, встановлені втрати внаслідок допущення фінансових порушень та неефективних управлінських рішень на загальну суму більше 106 млн грн. Відшкодовано втрат та усунуто інших фінансових порушень 19 млн грн. Надано 282 рекомендації, з яких враховано 72.

«За результатами аудитів у першому півріччі 2019 року притягнуто до дисциплінарної відповідальності 7 посадових осіб. Та передано до правоохоронних органів 18 матеріалів аудитів. Загалом, за результатами співпраці з правоохоронними органами, нам відомо, що активних кримінальних проваджень 137 зареєстровано. І є деякі результати: 31 посадовій особі повідомлено про підозру і 17 справ знаходяться у судах», – поінформувала Оксана Колтик.

За результатами доповіді підприємствам, установам і організаціям доручили взяти під особистий контроль своєчасне внесення всіх необхідних відомостей та документів щодо закупівель на веб-портал «Київаудит» (kyivaudit.gov.ua), а також надання обґрунтування доцільності та вартості кожної закупівлі.

Окрім того, замовники ремонтно-будівельних робіт мають надавати до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту копії експертних звітів, у яких заявлена кошторисна вартість будівельних робіт становить від 100 до 300 тис. грн, а також проводити аналіз поточних цін на ринку будівельних матеріалів виробів та конструкцій під час визначення прямих витрат, при складанні кошторисної документації на дату укладання інвесторських договорів та підписання актів виконаних робіт.