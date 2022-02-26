Третя ніч війни: збито російський Іл-76 з десантом
Збито Іл-76 над Білою Церквою
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) повідомляє, що Збройні сили України (ЗСУ) збили російський військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого був десант. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Держспецзв'язку.
«Оперативна інформація. Збито Іл-76 над Білою Церквою», – сказано у повідомленні.
У відомстві не уточнили, хто збив російський літак: льотчики Повітряних сил ЗСУ чи наземна ППО.
Ранішет повідомлялося, що літак було збито системою протиповітряної оброни біля міста Васильків приблизно о 0:40.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ в авіції за три доби ведення повномасштабної війни з Укаїною складають більше десятка літаків та стільки ж гелікоптерів.
У Держспецзв'язку також повідомили, що у Києві на Троєщині українські військові затримали 60 диверсантів супротивника.
Нагадаємо, перед тим під Калинівкою збили російський СУ-25.