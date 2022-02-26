Третя ніч війни: збито російський Іл-76 з десантом

Над Білою Церквою збито другий російський Іл-76

Збито Іл-76 над Білою Церквою

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) повідомляє, що Збройні сили України (ЗСУ) збили російський військово-транспортний літак Іл-76, на борту якого був десант. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Держспецзв'язку.

«Оперативна інформація. Збито Іл-76 над Білою Церквою», – сказано у повідомленні.

У відомстві не уточнили, хто збив російський літак: льотчики Повітряних сил ЗСУ чи наземна ППО.

Ранішет повідомлялося, що літак було збито системою протиповітряної оброни біля міста Васильків приблизно о 0:40.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати російських військ в авіції за три доби ведення повномасштабної війни з Укаїною складають більше десятка літаків та стільки ж гелікоптерів.

У Держспецзв'язку також повідомили, що у Києві на Троєщині українські військові затримали 60 диверсантів супротивника.

Нагадаємо, перед тим під Калинівкою збили російський СУ-25.

Читайте також: