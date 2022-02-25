Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ

Зараз потрібен загальні зусилля світової спільноти проти окупантів

Країни світу можуть долучитися до підтримки

Президент Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю із проханням стати посередником у переговорах із РФ. Про це повідомив радник Банкової Михайло Подоляк.

«Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир.

Як стало відомо, Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова.

Тим часом хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних .

Як відомо, Україна готує документи до ГААГИ – Свириденко.

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