Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ
Країни світу можуть долучитися до підтримки
Президент Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю із проханням стати посередником у переговорах із РФ. Про це повідомив радник Банкової Михайло Подоляк.
«Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир.
Як стало відомо, Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова.
Тим часом хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних .
Як відомо, Україна готує документи до ГААГИ – Свириденко.