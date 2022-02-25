  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ

    Зараз потрібен загальні зусилля світової спільноти проти окупантів - Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ
    Зараз потрібен загальні зусилля світової спільноти проти окупантів
    фото з відкритих джерел

    Країни світу можуть долучитися до підтримки

    Президент Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю із проханням стати посередником у переговорах із РФ. Про це повідомив радник Банкової Михайло Подоляк.

    «Україна закликала всі країни, зокрема Ізраїль, бути посередниками у цій складній ситуації. Будь-яка допомога приймається», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, прессекретар українського президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна була і залишається готовою говорити про припинення вогню і мир.

    Як стало відомо, Білий дім введе санкції проти Путіна і Лаврова.

    Тим часом хакери Anonymous зламали сайт Міноборони Росії: злили базу даних .

    Як відомо, Україна готує документи до ГААГИ – Свириденко.

    Читайте також:

    Теги: Ізраїль Україна президент радник Михайло Подоляк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна просить прем’єра Ізраїлю про посередництво у переговорах із РФ