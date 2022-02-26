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    Події в Україні

    Військова ситуація: у росіян наростають проблеми з логістикою

    Українські військові не дають спуску ворогам - Військова ситуація: у росіян наростають проблеми з логістикою
    Українські військові не дають спуску ворогам
    фото з відкритих джерел

    Окупанти несуть значні втрати

    Станом на 43 години від початку повномасштабної війни з Росією, у російських окупантів наростають проблеми з логістикою. Про це повідомив співробітник Міноборони Олексій Копитко.

    «Наші (і військові, і просто люди) ускладнюють їм пересування, підривають мости, завалюють дороги. Плюс активно щипають доступними засобами. Де арта накриває, де механізовані частини до контактного бою вступають. Як наслідок – через незаплановані маневри у росіян банально закінчується паливо. Зараз його намагаються активно підтягувати, разом з резервами, що натужно зганяються. А в цей час ТрО отримує NLAW, по землі йде те, що раніше возили «пташки» і т.д. Декілька днів ще вистояти. Складно, міряємо годинами. Але істеричні тиради Путіна пояснюють все краще за будь-які слова», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, те, що зараз відбувається – третя фаза шоку та трепету, який намагаються навести російські військові. Головний задум всієї цієї історії, не матеріальний чи територіальний ефект, а психологічний – зім'яти та придушити. Так вважає ексрадник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

    Тим часом Україна готова говорити з Росією про припинення вогню і мир, тривають консультації – прессекретар Зеленського.

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    Теги: дороги Міноборони військові
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    Військова ситуація: у росіян наростають проблеми з логістикою