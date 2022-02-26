Цієї ночі вирішується доля України. Нове звернення Зеленського

Зеленський каже, що сьогодні російські війська підуть на штурм столиці

Зеленський заявив, що сьогодні російські війська підуть на штурм

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців ввечері другого дня масштабної війни Росії проти України.

Зеленський каже, що сьогодні російські війська підуть на штурм.

«Ніч буде важчою, ніж день. Вночі підуть на штурм, не можна віддати столицю. Цієї ночі маємо вистояти», – сказав Зеленський.

«Просто немає і не може бути такої правди, яка могла б пояснити чому обстрілюють з реактивної артилерії дитячі садки та житлову інфраструктуру. У Ворзелі Київської області били «Градами» по дитячому садку, на Сумщині били «Ураганами» по житлових кварталах. Це за війна проти українських дітей в українському садочку? Хто вони? Вони теж неонацисти чи солдати НАТО, які загрожували Росії?», - зазначив президент.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.