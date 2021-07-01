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    Над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами (фото)

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    Сріблясті хмари складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів - Над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами (фото)
    Сріблясті хмари складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів
    Фото з відкритих джерел

    Сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча іноді можна побачити й інші кольори

    30 червня ввечері над Київщиною утворилися сріблясті хмари. Про це інформує Укргідрометцентр.

    Фахівці розповідають, що сріблясті хмари можуть бути у вищих шарах атмосфери на висоті 80 км над поверхнею Землі. Вважається, що вони складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів. Вони утворюються лише при неймовірно низьких температурах та при наявності води для утворення кристалів льоду.

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    Над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами (фото)

    «Їх можна побачити зазвичай в літні місяці й тільки тоді, коли вони освітлені сонцем із-за обрію, а більш низькі шари атмосфери, ніж мезосфера, в цей час знаходяться в земній тіні. Вперше про сріблясті хмари стало відомо в 1885 році», – уточнили у відомстві.

    Відомо, що сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча іноді можна побачити й інші кольори, зокрема червоний і зелений.

    Додамо, що в Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми – ядерний гриб.

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    Теги: атмосферне явище Київщина літо
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    Над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами (фото)