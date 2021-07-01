Над Київщиною спостерігали за сріблястими хмарами (фото)

Сріблясті хмари складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів

Сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча іноді можна побачити й інші кольори

30 червня ввечері над Київщиною утворилися сріблясті хмари. Про це інформує Укргідрометцентр.

Фахівці розповідають, що сріблясті хмари можуть бути у вищих шарах атмосфери на висоті 80 км над поверхнею Землі. Вважається, що вони складаються з кристалів льоду, які утворюються на дрібних частинках пилу від метеорів. Вони утворюються лише при неймовірно низьких температурах та при наявності води для утворення кристалів льоду.

«Їх можна побачити зазвичай в літні місяці й тільки тоді, коли вони освітлені сонцем із-за обрію, а більш низькі шари атмосфери, ніж мезосфера, в цей час знаходяться в земній тіні. Вперше про сріблясті хмари стало відомо в 1885 році», – уточнили у відомстві.

Відомо, що сріблясті хмари зазвичай безбарвні або блідо-блакитні, хоча іноді можна побачити й інші кольори, зокрема червоний і зелений.

Додамо, що в Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми – ядерний гриб.

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