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    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото

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    У Києві зафіксували незвичні хмари - Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    У Києві зафіксували незвичні хмари
    Фото: Lesya Kolomiets

    Незвичайне природне явище зафіксували жителі Києва

    У Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми. Відповідними фото поділилися кияни в соцмережі Facebook.

    «Ядерний вибух над Хрещатиком!!!)», - пише Сергій Мельниченко.

    Він також опублікуваав вражаючі фотографії природного явища.

    «Позняки, сьогодні. Що нагадує ця хмара?», - пише Ігор Парасюк.

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    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото
    Фото: Pavel Ivanov, Сергій Мельниченко, Віталій Манько, Ігор Парасюк, Yuriy Us, Lesya Kolomiets / Facebook

    В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що це природне явище називають Cumulonimbus incus. Воно характеризується розтіканням обледенілої частини хмари в сторони із формуванням величезного «ковадла» над верхньою частиною хмари.

    «Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - «наковальня») - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери. Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна «наковальня» у верхній частині Cb», - йдеться у повідомленні.

    До слова, у Дніпрі вчора місцеві жителі спостерігали за дивовижним заходом сонця. Грозові хмари красиво зафарбувалися в рожевий колір.

    Теги: Facebook кияни повітря
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    Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото