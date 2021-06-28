Над Києвом повис «ядерний гриб»: вражаючі фото

Незвичайне природне явище зафіксували жителі Києва

У Києві помітили величезну хмару дуже дивної форми. Відповідними фото поділилися кияни в соцмережі Facebook.

«Ядерний вибух над Хрещатиком!!!)», - пише Сергій Мельниченко.

Він також опублікуваав вражаючі фотографії природного явища.

«Позняки, сьогодні. Що нагадує ця хмара?», - пише Ігор Парасюк.

В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, що це природне явище називають Cumulonimbus incus. Воно характеризується розтіканням обледенілої частини хмари в сторони із формуванням величезного «ковадла» над верхньою частиною хмари.

«Сьогодні Київ міг спостерігати Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus з латинської - «наковальня») - це купчасто-дощова хмара (Cumulonimbus, Cb), яка досягла висоти ізотермії на кордоні тропосфери та стратосфери. Висхідні потоки повітря не можуть подолати блокуючий шар ізотермії, тому починається розтікання хмари у напрямку переважаючого горизонтального потоку повітря. Таким чином, формується характерна «наковальня» у верхній частині Cb», - йдеться у повідомленні.

До слова, у Дніпрі вчора місцеві жителі спостерігали за дивовижним заходом сонця. Грозові хмари красиво зафарбувалися в рожевий колір.