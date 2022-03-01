Над Київським морем збили гвинтокрили російських окупантів (відео)
На Київщині ЗСУ збили гвинтокрили російських нацистів
У Київській області над Київським морем збили два гвинтокрили російських окупантів.
Відомо, що українські вояки збили щонайменше два гвинтокрили ворога біля Вишгорода в районі Київської ГЕС.
Нагадаємо, в результаті ракетних обстрілів снаряд влучив у п‘ятиповерховий будинок у Василькові. Загинуло двоє людей, троє зазнали поранень.
Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про припинення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.
28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву. Також 28 лютого на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.