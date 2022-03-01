Від ракетних обстрілів у Василькові загинули дві людини

Снаряд влучив у п‘ятиповерховий будинок у Василькові

В результаті ракетних обстрілів снаряд влучив у п‘ятиповерховий будинок у Василькові. Загинуло двоє людей, троє зазнали поранень. Про це повідомила міська голова міста Васильків Наталія Баласинович.

Вона просить мешканців міста залишатися в укриттях.

Також Баласинович повідомила, що в сусідньому смт Калинівка в результаті обстрілу зруйновано.

Як повідомлялося, 28 лютого війська РФ завдали ракетних ударів по містах Біла Церква, Васильків та смт Калинівка Київської області.

Внаслідок ракетного удару у м. Біла Церква зруйновано триповерховий гуртожиток без подальшого горіння.

У м. Васильків зруйновано п’ятиповерховий гуртожиток з подальшим горінням на площі 15 кв. м.

У Калинівці було зруйновано п’ятиповерховий будинок.

Як повідомлялося, щойно з'явилася інформація про закінчення переговорів між Україною та Росією про прининення війни, російські окупанти поновили обстріл наших міст.

28 лютого близько 19 години окупанти вдарили балістичною ракетою по Києву.

Також 28 лютого на околиці Броварів у бік Києва було здійснено авіаналіт.



