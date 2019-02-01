Над проектом Меморіалу «Бабин Яр» працюють архітектори з усього світу



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Київ приділяє чималу увагу Бабиному Яру

Зі 165 заявок від архітекторів з усього світу на участь у конкурсі наразі відібрано 10

У Києві оголосили про відбір учасників конкурсу на кращий проект Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Як повідомив міністр культури Євген Нищук, для столиці видатні архітектори, скульптори й ландшафтні дизайнери з усього світу створять унікальний проект, який неможливо було створити з політичних причин за довгі роки, після Другої світової війни.

Із 165 заявок від архітекторів з усього світу на участь у конкурсі наразі відібрано 10: всесвітньо відомі архітектурні бюро з України, США, Данії, Нідерландів, Польщі, Австрії, Франції, Німеччини подадуть за ретельно виписаними умовами конкурсу ідеї майбутнього меморіального комплексу, який складатиметься із будівлі під музейні експозиції й дослідницький центр Голокосту, архів, бібліотеку, громадський простір, парку з меморіальними елементами, й скульптурної групи. І це має бути щось унікальне.

У липні журі конкурсу має відібрати вже 5-6 найкращих ідей, аби до середини грудня мати вже чітку картину того, що будуватимуть в ареалі поза межами ретельно дослідженого старовинного єврейського кладовища, але поряд з ним.

Фінансуватимуться роботи зі створення меморіалу за кошти пожертв від благодійників з усього світу, в тому числі кияни й громадяни України також зможуть взяти участь в цьому процесі. За словами генерального директора Меморіального центру голокосту «Бабин Яр» Геннадія Вербиленка, за попередніми підрахунками потрібно буде зібрати приблизно 80–100 мільйонів доларів.

Як прокоментував ситуацію заступник голови КМДА Олександр Спасибко, мер столиці Віталій Кличко є одним із ініціаторів й кураторів створення меморіального комплексу, тому останні роки місцевості Бабин яр місто приділяло чималу увагу. Тут проведено реконструкцію двох алей парку – «Пам’яті» й «Скорботи», - замінено освітлення, встановлено камери відеонагляду, завдяки чому значно поменшало актів вандалізму, встановлено пам’ятники загиблим у яру дітям й Олені Телізі, встановлені меморіальні знаки там, де у 1941-1943 роках були розстріляні євреї, роми, українці, росіяни і представники інших національностей, а також радянські військовополонені й підпільники, українські націоналісти. Передано для потреб центру Голокосту приміщення поряд з майбутнім місцем створення меморіалу. Спасибко зауважив, що влада столиці всіляко сприятиме і конкурсу, і майбутнім роботам з будівництва, і очікує на видатний результат всіх міжнародних зусиль.

Джерело: Вечірній Київ