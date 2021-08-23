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    Концерт до Дня Незалежності. На намет біля Національної опери піде понад 2 млн грн

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    На організацію концерту піде майже 3,5 млн грн - Концерт до Дня Незалежності. На намет біля Національної опери піде понад 2 млн грн
    На організацію концерту піде майже 3,5 млн грн
    Фото з відкритих джерел

    Мистецьке дійство в Національному академічному театрі опери та балету України обійдеться в 3,5 млн гривень

    Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 18 серпня уклало договір на проведення 23 серпня благодійного концерту в Національному академічному театрі опери та балету України імені Т.Г.Шевченка із фізичною особою-підприємцем Трілем Богданом Івановичем, зареєстрованим у місті Винники Львівської області.

    Вартість контракту становить 3 млн 496 тис. 493 грн, ідеться у системі ProZorro.

    На святковий намет витратять 77 тис. грн, на його декорування – 2 млн грн. На забезпечення музичного супроводу вуличної локації піде 291 тис. грн. На костюми на реквізити – 350 тис.

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    Нагадаємо, 23 серпня в Національній опері відбудеться великий святковий концерт з нагоди 30-річчя Незалежності України для численних зарубіжних гостей, запрошених на цю урочисту подію.

    Також раніше стало відомо, скільки грошей витратять на святкування Дня Незалежності.

    Раніше повідомлялося, що Державне підприємство «Державна театрально-видовищна агенція» 16 серпня повідомило про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємець Сусаною Алімівною Джамаладіновою на виступ співачки Джамали під час проведення установчого саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня у київському концертно-виставковому центрі «Парковий».

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    Теги: День Незалежності ProZorro концерт
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    Концерт до Дня Незалежності. На намет біля Національної опери піде понад 2 млн грн