  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Озброєний напад на банк у Києві. З’явились нові деталі злочину (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зловмисницю затримали на виході з банку - Озброєний напад на банк у Києві. З’явились нові деталі злочину (відео)
    Зловмисницю затримали на виході з банку
    Фото: скріншот із відео

    Грабіжницею виявилась 23-річна уродженка Київщини

    Зловмисницею, яка 20 липня скоїла збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва, виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    У ході першочергових слідчих дій у жінки було вилучено кошти у сумі майже 16 тис. грн, а також предмет, схожий на пістолет.

    Усе вилучене правоохоронці направили на відповідні експертні дослідження.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

    Також у соцмережі повідомляють, що напад скоєно на відділення «Укрсиббанку».

    Як повідомлялося, 20 липня до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Окрім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію.

    На місці правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, на місці працювали правоохоронці.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал банк напад пограбування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Озброєний напад на банк у Києві. З’явились нові деталі злочину (відео)