Озброєний напад на банк у Києві. З’явились нові деталі злочину (відео)

Грабіжницею виявилась 23-річна уродженка Київщини

Зловмисницею, яка 20 липня скоїла збройний розбійний напад на відділення банку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва, виявилась уродженка Київщини, 1998 року народження. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході першочергових слідчих дій у жінки було вилучено кошти у сумі майже 16 тис. грн, а також предмет, схожий на пістолет.

Усе вилучене правоохоронці направили на відповідні експертні дослідження.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Також у соцмережі повідомляють, що напад скоєно на відділення «Укрсиббанку».

Як повідомлялося, 20 липня до столичної поліції надійшло повідомлення про розбійний напад у відділенні банку на вулиці Автозаводській. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також профільні служби. Окрім того, черговий ввів спеціальну поліцейську операцію.

На місці правоохоронці попередньо встановили, що до приміщення банку увійшла невідома та кинула підпалену пляшку з рідиною, а далі почала погрожувати зброєю і вимагати гроші. Працівники установи виконали її вимогу та негайно викликали поліцію, яка за кілька хвилин прибула на адресу та біля виходу затримала зловмисницю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, на місці працювали правоохоронці.