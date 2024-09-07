Дрони РФ намагалися атакувати будівлю Ради (фото)

Нардеп Бужанський також опублікував фото уламків збитого ворожого безпілотника біля входу у парламент

У ніч на 7 вересня ворожі дрони намагалися атакувати будівлю Верховної Ради України. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради у суботу в Telegram, оприлюднивши фото.

«Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено», – йдеться у повідомленні.

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Також про атаку безпілотника на будівлю парламенту повідомив народний депутат Максим Бужанський.

«Безпілотник намагався розтрощити будівлю Ради, але був збитий і загинув на порозі. На порозі парламентаризму, можна сказати», – написав нардеп.

Бужанський також опублікував фото уламків збитого ворожого безпілотника біля входу у парламент.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня, внаслідок обстрілів російських ударних безпілотників, у Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку.

За даними Київської міської військової адміністрації падіння уламків зафіксовано і в Дніпровському р-ні міста. Попередньо, на території дитячого садочку. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Пізніше о 3:51 начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі сталося загоряння на відкритій території на площі приблизно 10 м кв. На місці працює ДСНС. Попередньо, без жертв та руйнувань. Дані уточнюються.