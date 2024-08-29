В одному з районів Києва уламки БпЛА впали на територію житлової забудови

У Голосіївському районі уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі

Унаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Попередньо, пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.. Інформація щодо потерпілих встановлюється. На місце виїхали оперативні служби», – йдеться в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що за інформацією оперативних служб, у Голосіївському районі столиці уламками пошкоджені вікна та двері в квартирі на шостому поверсі житлового будинку.

«У квартирі виявлено невеликий уламок, схожий на гайку. Екстрені служби прямують на місце. Інформація щодо завданої шкоди та потерпілих зʼясовується», – додав Кличко.

Нагадаємо, у ніч на 29 серпня у Дніпровському районі Києва на дитячий майданчик між будинками впали уламки БпЛА. Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що на місці падіння уламків БпЛА без руйнувань та потерпілих, пожежі не виявлено.

Як повідомлялося, під час повітряної в Києві було чутно вибухи. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Києві та передмісті столиці, зокрема у Броварах.

Раніше цієї ночі низка вибухів пролунала в Харкові. У моніторингових групах та харківських пабліках писали про роботу сил та засобів протиповітряної оборони.