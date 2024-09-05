Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки

4 червня 2020 року Веровна Рада проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України

Верховна Рада погодила призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

фото: Telegram /Залізний нардеп

До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента. Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.