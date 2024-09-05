Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки
4 червня 2020 року Веровна Рада проголосувала за призначення Стефанішиної віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
фото з відкритих джерел

До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України

Верховна Рада погодила призначення Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерки юстиції України. Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки фото 1
фото: Telegram /Залізний нардеп

До цього Стефанішина займалася лише напрямком європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.

Читайте також:

Теги: Кабмін Ольга Стефанішина Ярослав Железняк звільнення Ірина Геращенко Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Метою закону є поновлення у званні військових, яких раніше позбавили військових звань у дисциплінарному порядку
Зеленський підписав закон про поновлення військових у званні
7 серпня, 21:11
Омелян: Кабмін має привести до тями менеджмент компанії
Ексміністр закликав уряд змінити «меганеефективний» менеджмент «Укрзалізниці»
20 серпня, 12:13
Нардепка: «Духовна незалежність, про яку говорив Володимир Зеленський, вже скоро»
Нардепка повідомила, коли буде розглянуто законопроєкт про заборону Московської церкви
16 серпня, 15:29
ХАМАС готується до зведення стіни у Секторі Гази
Ізраїль планує побудувати стіну між Єгиптом та Газою – WSJ
20 серпня, 08:11
Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій
Хто зі «слуг» відмовився голосувати проти Московської церкви (фото)
20 серпня, 15:12
Замість Ірини Геращенко на фото розмістили Ярославу Магучіх
На білборді в Одесі дизайнери переплутали призерок Олімпіади
29 серпня, 10:22
Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців
Уряд продовжив виплати деяким категоріям переселенців
30 серпня, 22:28
Арахаія: Остаточний перелік змін буде визначений на засіданні фракції 4 вересня
«Велике перезавантаження»: Арахамія заінтригував заявою про зміни в уряді
3 вересня, 19:23
Рада провалила звільнення Безуглої з посади
Рада провалила звільнення Безуглої з посади
Вчора, 11:55

Політика

Мінкульт очолив дипломат Микола Точицький
Мінкульт очолив дипломат Микола Точицький
Матвій Бідний очолив Міністерство молоді та спорту
Матвій Бідний очолив Міністерство молоді та спорту
Міндовкілля очолила ексзаступниця міністра енергетики Світлана Гринчук
Міндовкілля очолила ексзаступниця міністра енергетики Світлана Гринчук
Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення, міністром розвитку громад
Рада призначила Олексія Кулебу віцепрем'єром з відновлення, міністром розвитку громад
Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки
Стефанішина очолила Мін’юст та залишилася на посаді віцепремʼєр-міністерки
Постачання ракетних систем ЗСУ: Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини
Постачання ракетних систем ЗСУ: Умєров зустрівся з міністром оборони Німеччини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
35K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу
6691
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua