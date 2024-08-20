Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про позбавлення держнагород за пропаганду РФ. Документ передбачає позбавлення нагород не лише за вироком суду, а й рішенням РНБО

Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

«Тільки що Рада прийняла за основу законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. За – 341» , - повідомив нардеп.

Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Відповідно до чинного законодавства, позбавити державних нагород наразі можливо лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.

Натомість Зеленський пропонує, що позбавлення державних нагород може відбуватися не лише обвинувальним вироком суду, а й на підставі рішення РНБО про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом Президента.

«Особа, позбавлена державних нагород, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених державними нагородами України. Державні нагороди і відповідні документи про нагородження, що належали особі, яку позбавлено державних нагород, підлягають поверненню протягом 30 днів постійно діючому допоміжному органу, утвореному Президентом України», – йдеться в законопроєкті.

Зауважимо, що звання Герой України і досі має один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Нагороди також мають, зокрема, Ілля Кива (був вбитий 6 грудня 2023 року) - орден Данила Галицького; Нестор Шуфрич, Олег Царьов – орден «За заслуги» другого ступеня; Микола Азаров, Олександр Єфремов, Віктор Медведчук - орденами князя Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що в Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород. Він зазначив, що зрадників, яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. За його словами, це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».