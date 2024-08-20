Головна Країна Політика
search button user button menu button

Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора
фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про позбавлення держнагород за пропаганду РФ. Документ передбачає позбавлення нагород не лише за вироком суду, а й рішенням РНБО

Верховна Рада в першому читанні ухвалила за основу законопроєкт №11410. Президента України Володимира Зеленського щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду Росії, чи вчинення інших протиправних дій проти України. Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко

«Тільки що Рада прийняла за основу законопроєкт про позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. За – 341» ,  - повідомив нардеп.

Згідно з законопроєктом, пропонується позбавляти державних нагород осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

Відповідно до чинного законодавства, позбавити державних нагород наразі можливо лише у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин.

Натомість Зеленський пропонує, що позбавлення державних нагород може відбуватися не лише обвинувальним вироком суду, а й на підставі рішення РНБО про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію указом Президента.

«Особа, позбавлена державних нагород, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених державними нагородами України. Державні нагороди і відповідні документи про нагородження, що належали особі, яку позбавлено державних нагород, підлягають поверненню протягом 30 днів постійно діючому допоміжному органу, утвореному Президентом України», – йдеться в законопроєкті.

Зауважимо, що звання Герой України і досі має один із лідерів забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрій Бойко, яке йому ще у далекому 2004 році присвоїв тодішній президент Леонід Кучма «За визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю».

Нагороди також мають, зокрема, Ілля Кива (був вбитий 6 грудня 2023 року) - орден Данила Галицького; Нестор Шуфрич, Олег Царьов – орден «За заслуги» другого ступеня; Микола Азаров, Олександр Єфремов, Віктор Медведчук - орденами князя Ярослава Мудрого.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що в  Україні буде створена комісія, яка буде встановлювати особи тих, кого треба позбавити державних нагород. Він зазначив, що зрадників, яких позбавлять державних нагород, буде достатньо. За його словами, це буде важливий акт справедливості для українського народу. Сама ж процедура відбуватиметься виключно на підставі судового рішення.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт, який передбачає позбавлення державних нагород зрадників. За його словами, законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України і інших законодавчих актів щодо позбавлення державних нагород «за популяризацію чи пропаганду держави-агресора або вчинення інших протиправних дій проти України».

Читайте також: Нагороди – на стіл! Зеленський взявся за Азарова, але забув про Кіркорова
Теги: Віктор Медведчук Верховна Рада депутат Леонід Кучма Юрій Бойко Олексій Гончаренко Олександр Єфремов партії документи Олег Царьов Микола Азаров Герой України Нестор Шуфрич президент злочин Ілля Кива державні нагороди орден законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український військовий допоміг старенькій попити
ЗСУ у Суджі врятували бабусю, яку рідні кинули напризволяще: моторошне відео
18 серпня, 20:56
Майже сім місяців державна лабораторія не отримує роботи
Нардеп: унікальну державну лабораторію доводять до банкрутства. Названо організаторів «схеми»
13 серпня, 17:47
Минулого тижня вторгнення України в Курську область стало несподіванкою для Москви
«Найризикованіше рішення Зеленського». The Times назвав автора ідеї наступати на Курськ
11 серпня, 06:50
Планують створити сонячну електростанцію для компенсації електроенергії
На території Чорнобильської АЕС зведуть сонячну електростанцію
9 серпня, 22:30
Маркус Фабер
Голова комітету Бундестагу з оборони: Україна повинна перемогти у війні
31 липня, 14:41
Микола Тищенко зізнався, що у юні роки мав кумира
Нардеп Тищенко розповів, чий портрет висів у нього над ліжком все дитинство
30 липня, 20:26
Чимало користувачів створили гумористичні ролики, використовуючи популярний тренд
Камала Гарріс створила обліковий запис у TikTok
28 липня, 07:27
CNN зазначає, що Національний зʼїзд Демократичної партії відбудеться у Чикаго 19-22 серпня
Демократи затвердили нові правила для висунення Гарріс у президенти США
25 липня, 19:09
Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні
Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні
23 липня, 13:02

Політика

Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Позбавлення зрадників держнагород: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував
Заборона Московської церкви: список тих, хто не голосував
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
Рада ухвалила закон про заборону Московської церкви
Бронювання працівників підприємств: Рада представила три законодавчі ініціативи
Бронювання працівників підприємств: Рада представила три законодавчі ініціативи
Заборона Московської церкви. Депутатка розказала, чим її шантажували перед голосуванням
Заборона Московської церкви. Депутатка розказала, чим її шантажували перед голосуванням
Соратник Зеленського анонсував реформу системи Prozorro
Соратник Зеленського анонсував реформу системи Prozorro

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Чия Курщина? Професор Гриценко продемонстрував російську карту, якій 150 років
40K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
33K
«Німці все бачать». Доброволець Євген Лешан про лікування у ФРН і зміни у ставленні до українців
16K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
16K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua