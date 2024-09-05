Наталія Калмикова очолила Мінветеранів

З вересня 2023 року Калмикова працювала заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку

Призначення Калмикової було підтримано 256 голосами народних депутатів

Верховна Рада призначила міністеркою у справах ветеранів Наталію Калмикову – ексзаступницю міністра оборони з питань соціального розвитку. Про це повідомив народнмй депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, призначення Калмикової було підтримано 256 голосами народних депутатів.

Призначення Наталії Калмикової підтримано 256 голосами народних депутатів фото: Ярослав Железняк, Telegram

Освіта Наталії Калмикової

За даними Міноборони, Калмикова закінчила Вінницький національний медичний університет та Вінницьку академію безперервної освіти за спеціальністю «магістр публічного управління та адміністрування».

Навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA. Успішно завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Баффало.

Кар’єрне зростання:

За останні 20 років встигла пропрацювати лікарем-інтерном, консультантом з медичних питань, консультантом із маркетингу, менеджером благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим».

З червня до грудня 2021 року була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ. До вересня 2023 року – виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.

З вересня 2023 року Калмикова працювала заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

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До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.