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Наталія Калмикова очолила Мінветеранів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Наталія Калмикова очолила Мінветеранів
З вересня 2023 року Калмикова працювала заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку
фото: Наталія Калмикова, Facebook

Призначення Калмикової було підтримано 256 голосами народних депутатів

Верховна Рада призначила міністеркою у справах ветеранів Наталію Калмикову – ексзаступницю міністра оборони з питань соціального розвитку. Про це повідомив народнмй депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, призначення Калмикової було підтримано 256 голосами народних депутатів.

Призначення Наталії Калмикової підтримано 256 голосами народних депутатів
Призначення Наталії Калмикової підтримано 256 голосами народних депутатів
фото: Ярослав Железняк, Telegram

Освіта Наталії Калмикової

За даними Міноборони, Калмикова закінчила Вінницький національний медичний університет та Вінницьку академію безперервної освіти за спеціальністю «магістр публічного управління та адміністрування».

Навчалася у бізнес-школі MIM-Kyiv за програмою MBA. Успішно завершила програму Fulbright Research and Development в Університеті штату Нью-Йорк у Баффало.

Кар’єрне зростання:

За останні 20 років встигла пропрацювати лікарем-інтерном, консультантом з медичних питань, консультантом із маркетингу, менеджером благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим».

З червня до грудня 2021 року була радницею з гендерних питань Командування Сухопутних військ ЗСУ. До вересня 2023 року – виконавчою директоркою Українського ветеранського фонду.

З вересня 2023 року Калмикова працювала заступницею міністра оборони з питань соціального розвитку.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровані проєкти постанов про призначення нових міністрів в діючий уряд Дениса Шмигаля. Голосування планується 5 вересня. Про це стало відомо із посилання на проєкти постанов.

Як відомо, Ростислав Шурма йде з посади заступника голови Офісу президента.  Також 3 вересня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина написала заяву про звільнення з посади.

До слова, на засіданні 4 вересня депутати Верховної Ради проголосували за відставку Олександра Камишіна з посади голови Мінстратпром. Також депутати Верховної Ради на засіданні 4 вересня підтримали відставку міністра юстиції Дениса Малюськи. 

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Теги: влада Верховна Рада депутат Міноборони Кабмін уряд

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