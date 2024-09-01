РФ скаржиться на атаку БпЛА у кількох областях, під ударом – Москва

Дрони атакували щонайменше вісім областей РФ

У ніч на 1 вересня безпілотники атакували кілька російських областей. Водночас кілька БпЛА нібито летіли на Москву. Про це пишуть росЗМІ.

Дрони атакували Московську, Рязанську, Тульську, Воронезьку, Липецьку, Брянську, Білгородську та Курську області РФ. Про вибухи також повідомляли мешканці Калузької та Орловської областей.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російську столицю нібито атакували безпілотники. За його словами було нібито збито п'ять безпілотників. БпЛА збивали в районі Подольська, у міському окрузі Ступіно, Одинцовському районі та Ленінському міському окрузі.

Один з безпілотників атакував місто Кашира у Московські області. Місцеві жителі стверджують, що атаковано Каширську ГРЕС. Підтверджень інформації наразі немає.

Водночас уночі 1 вересня московський аеропорт «Внуково» запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

«Три рейси на виліт і дев'ять – на приліт затримано, один скасовано в московському аеропорту Внуково, випливає з даних на його онлайн-табло», – повідомили росЗМІ.

Окрім цього про збиття безпілотників повідомили губернатори ще сімох областей Росії.

«Силами ППО Міноборони над територією Рязанської області знищено БПЛА. Постраждалих немає. Інформація щодо наявності матеріальних збитків уточнюється», – написав губернатор Рязанської області.

Водночас Тульське обласне міністерство з питань регіональної безпеки заявило про нібито збиття трьох БпЛА над Тульською областю. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає.

«Ще 14 безпілотних літальних апаратів літакового типу виявлено та знищено підрозділами ППО. Постраждалих та руйнувань немає. Працюють оперативні та екстрені служби», – заявив губернатор Брянської області.

Губернатор Воронезької області також заявив про знищення безпілотників, однак не назвав їхньої кількості.

«БпЛА були пригнічені у Грязінському, Липецькому та Становлянському районах. Силами ППО БпЛА було знищено над промисловою зоною Липецька. Жертв і постраждалих немає», – заявив губернатор Липецької області.

За словами губернатора Білгородищини, над Білгородом та районом спрацювала російська ППО. Було нібито збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста.

«Над Курською областю працює ППО. Збито два українські БПЛА літакового типу», – повідомив увечері очільник Курської області.

Нагадаємо, 21 серпня Міноборони країни-агресорки заявило про збиття 45 БПЛА над територією Росії, 11 із них над Московською областю. Мер Москви Сергій Собянін назвав це однією з наймасштабніших спроб атаки на столицю.