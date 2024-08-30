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Законопроєкт про регулювання Telegram з’явиться в Раді до кінця вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Законопроєкт про регулювання Telegram з’явиться в Раді до кінця вересня
Регулювання Telegram не передбачає блокування, санкцій для користувачів, деанонімізації каналів
фото з відкритих джерел

Допрацювати законопроєкт про регулювання Telegram парламентарі вирішили «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом»

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики вирішив допрацювати законопроєкт про регулювання месенджера Telegram. У Верховній Раді проєкт закону має бути зареєстровано до кінця вересня. Про це йдеться на сайті парламентського комітету.

Допрацювати законопроєкт парламентарі вирішили «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом». Для цього буде створено робочу групу, також до роботи над проєктом закону долучать і Міністерство цифрової трансформації.

Потребу в регулювання Telegram депутат та ініціатор відповідного законопроєкту Микола Княжицький вбачає в захисті національної безпеки. Через це Telegram можуть використовувати в операціях проти України – «від інформаційних операцій, щоб зламати опір українців агресії, і до прямого збору та використання чутливих державних даних і персональних даних громадян у збройній агресії».

За словами парламентаря, проєкт пропонує досить неагресивне регулювання платформ спільного доступу до інформації. Це регулювання не передбачає блокування, санкцій для користувачів, деанонімізації каналів або порушення кримінальних справ за будь-що.

Як зазначив Княжицький, ключові тези акта можна звести до двох основних принципів:

  1. платформа має забезпечити комунікацію з українською владою (регуляторними органами) щодо дотримання законодавства;
  2. платформа має підтвердити свою безпечність для українців, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора.

Нагадаємо, Дурова було звільнено з-під варти в середу за рішенням французького суду під заставу у розмірі 5 млн євро.

Дуров є підозрюваним у співучасті в управлінні онлайн-платформою, яка дозволяє користувачам здійснювати незаконні угоди, розміщувати зображення сексуального насильства над дітьми та торгувати наркотиками. Звинувачення також стосуються відмивання грошей та відмови співпрацювати із судовими органами.

До слова, об'єднаний дослідницький центр Євросоюзу розпочав технічне розслідування про можливе порушення Telegram закону ЄС про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA). Йдеться про надання точних даних про кількість користувачів. Месенджер повинен був у серпні передати актуальні цифри, але не зробив цього, повідомивши лише, що платформа «значно менша, ніж 45 млн активних користувачів на місяць у ЄС».

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Теги: Telegram Павло Дуров Микола Княжицький соцмережі депутат

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