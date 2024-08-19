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У Брянській області РФ безпілотники атакували залізничний міст

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Брянській області РФ безпілотники атакували залізничний міст
Безпілотники намагалися атакувати 450-метровий міст через річку Десна
фото: росЗМІ

Стратегічно важливий міст» в районі села Вітемля в Погарському районі Брянської області РФ був атакований безпілотниками

У Брянській області Росії три дрони атакували «стратегічно важливий міст». Два безпілотники вдарили в район моста, пошкодивши будівлю поста, третій полетів у бік Білої берізки. Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

«Стратегічно важливий міст» в районі села Вітемля в Погарському районі Брянської області РФ був атакований безпілотниками. За даними ТГ-каналу, три безпілотники були помічені вранці 18 серпня.

«Два БПЛА вдарили в район моста, але промахнулися – один апарат влучив у будівлю поста, пошкодивши зовнішній фасад, захисну сітку і пожежний щит. Безпілотник, що залишився, полетів у бік Білої Берізки, яка розташована на схід», – ідеться в повідомленні.

До відома, росіяни заявляють про знищення третього мосту через річку Сейм на Курщині. Якщо інформація підтвердиться, то приблизно 700 км² можуть опинитися в оперативному оточенні. 

Нагадаємо, у Башкортостані стався вибух на території трубопроводу нафтохімічного заводу в Стерлітамаку. 

Як повідомлялося, українські військові знищили ще один стратегічний міст у Курській області РФ. Перед цим про влучання в міст через річку Сейм біля села Зване Курської області РФ повідомили російські телеграм-канали й показали фото.

Раніше російські пабліки повідомили про знищення мосту через річку Сейм у районі населеного пункту Глушково Курської області. У мережі з'явилося відео моменту підриву мосту.

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Теги: міст росія безпілотник

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