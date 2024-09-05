Рада звільнила главу МЗС Кулебу

Рішення підтримали 240 народних обранців

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила міністра закордонних справ Дмитра Кулебу із посади. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 240 народних обранців.

Як уточнив нардеп, сам міністр під час головування був відсутній у сесійній залі.

Нагадаємо, 4 вересня до парламенту надійшла заява про відставку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як відомо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.