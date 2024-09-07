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Уламки російського безпілотника впали у дворі житлового будинку в Києві

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Уламки російського безпілотника впали у дворі житлового будинку в Києві
У Києві на місці падіння уламків працюють рятувальники
фото: ДСНС

У столиці уламки впали на житловий будинок

У ніч на 7 вересня, внаслідок обстрілів російських ударних безпілотників, у Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. За попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку. Про це інформує КМВА.

«Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, у дворі житлового будинку. Інформація уточнюється. На місці слідують оперативні підрозділи», – йдеться в повідомленні.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про інцидент та запевнив, що на місце вже прямують оперативні підрозділи для оцінки ситуації та надання необхідної допомоги.

За даними Київської міської військової адміністрації падіння уламків зафіксовано і в Дніпровському р-ні міста. Попередньо, на території дитячого садочку. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Деталі події та можливі наслідки атаки наразі встановлюються.

Нагадаємо, у Києві повітряна тривога тривала 18 хвилин

Теги: Київ

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