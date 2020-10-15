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    Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про стан справ у столиці (відео)

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    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги - Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про стан справ у столиці (відео)
    Від початку епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко дає онлайн-брифінги

    Кличко розповів про заповненість столичних лікарень хворими на коронавірус

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах поширення коронавірусної інфекції.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки хворих із коронавірусом перебуває у столичних лікарнях;
    • коли розпочнуться канікули у київських школах;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • скільки медиків звільнилося зі столичних лікарень;
    • про початок опалювального сезону;
    • про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту;
    • про добудову житлових комплексів «Аркади».

    Як повідомлялось, за минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, станом на ранок 15 жовтня майже на 100% заповнена хворими на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ карантин коронавірус
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