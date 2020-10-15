Коронавірус у Києві: Кличко відзвітував про стан справ у столиці (відео)
Кличко розповів про заповненість столичних лікарень хворими на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в місті в умовах поширення коронавірусної інфекції.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки хворих із коронавірусом перебуває у столичних лікарнях;
- коли розпочнуться канікули у київських школах;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- скільки медиків звільнилося зі столичних лікарень;
- про початок опалювального сезону;
- про будівництво Подільсько-Воскресенського мосту;
- про добудову житлових комплексів «Аркади».
Як повідомлялось, за минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього281239
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Хворіють156287
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Одужали119650
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Померли5302
В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, станом на ранок 15 жовтня майже на 100% заповнена хворими на Covid-19.