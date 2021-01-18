Вибори мерів у трьох містах. Попередні результати

У Броварах найімовірніше не буде другого туру

У Борисполі й Новгород-Сіверську двох турів не буде

У неділю, 17 січня, відбулися повторні вибори голів трьох міст – Борисполя і Броварів на Київщині та Новгорода-Сіверського на Чернігівщині. Уже стали відомі перші результати, повідомили спостерігачі руху «ЧЕСНО».

У Броварах найімовірніше не буде другого туру. Тут 50% бар’єр може подолати ексрегіонал і чинний мер Ігор Сапожко.

«Сапожку в разі перемоги доведеться формувати більшість із різних політичних сил. Наразі ще підраховуються результати виборів депутатів Броварської міськради, але «Єдність Ігоря Сапожка» монобільшості не матиме в раді», – ідеться в повідомленні.

Що стосується двох міст, то тут двох турів не буде. Кількість виборців і в Борисполі й у Новгород-Сіверську менша, ніж 75 тисяч. «На малих громадах заощаджують і в них діють інші правила гри. Скільки б не набрав переможець виборів – навіть із відривом в 1 голос – він переможе», – додали в «ЧЕСНО».

Отже, ЄС уже заявила про те, що в Борисполі перемагає їхній кандидат Володимир Борисенко. Тут треба додати, що в Бориспільській міськраді вже є своя більшість, яка підтримала на посаду секретаря ради представника «Слуги народу». Він, до речі, балотується в мери, як самовисуванець.

Щодо Новгород-Сіверська, то партія «Рідний дім» заявляє про перемогу їхньої кандидатки Людмили Ткаченко. Вона наразі є секретарем ради.

Раніше в ЦВК озвучили явку на повторних виборах.

Як повідомлялося раніше, в Броварах було затримано пʼятеро киян, що фальсифікували місце своєї реєстрації для того, аби проголосувати на виборах броварського міського голови. До поліції Київщини надійшло 82 повідомлення, пов’язаних з порушенням виборчого процесу.

Нагадаємо, Борисполі й Новгороді-Сіверському повторні вибори призначили після смерті обраних мерів від коронавірусної хвороби – Анатолія Федорчука й Олега Бондаренка відповідно. У Броварах же перевибори призначив суд через численні порушення під час голосування. За результатами голосування 25 жовтня 2020-го перемогу здобував чинний мер Ігор Сапожко.