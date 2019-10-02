Названо ставки на оренду офісів у Києві



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Найвищий інтерес орендарів до офісів в центрі Києва та на Подолі

У Києві найбільша кількість офісів здається в оренду в ціновому сегменті понад $2500 на місяць.

Згідно з останніми даними від ріелторів, в ціновому сегменті до 500 $/міс. оренда об'єктів нежитлового фонду займає лише 15%. Найбільше число угод з оренди офісів в Києві в сегменті понад 2500 $/міс. – 36% від загальної кількості. Про це повідомляє 100realty.ua з посиланням на дані агентства нерухомості «Благовіст».

Опублікована остання інформація про ціни на оренду офісів у Києві. Статистика свідчіть про високий інтерес орендарів до офісів в центрі Києва та на Подолі:

офіс 84 кв. м а вул. Куренівській (Подільський р-н) – 11 000 грн/міс.

офіс 85 кв. м на вул. Ярославській (Подільський р-н) – 24 700 грн/міс.

офіс площею 300 кв. м в Музейному провулку (Шевченківський р-н) – 61 750 грн/міс.

офіс 1200 кв. м на вул. Межигірській (Подільський р-н) – 89 000 грн/міс.

офіс 400 кв. м. на вул. Гончара (Шевченківський р-н) – 284 000 грн/міс.

Нагадаємо, що раніше різко зросла активність на ринку оренди житла в Києві. Початок бізнес-сезону вплинув на високий попит, який призвів до підвищення цін на оренду нерухомості. Так в серпні 2019 року орендні ставки на квартири в Києві виросли на 10-20% в залежності від об'єкта.