На залізниці під Києвом юнак отримав 50% опіків тіла



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Хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі Фото: Нацполіція

Лікарі ввели підлітка у медикаментозну кому

На залізничному вокзалі у Броварах 15-річний юнак отримав 50 відсотків опіків тіла.

Працівники ювенальної превенції та слідчі Броварського району з’ясовують усі обставини події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі міста. По допомогу потерпілий самотужки звернувся до працівників станції, вони і викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу.

Наразі підліток знаходиться у медикаментозній комі. Згодом його буде перенаправлено до столичного опікового відділення.

Поліція Київщини звертається до усіх громадян із закликом дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, нагадує про необхідність переходити залізничні колії у встановлених місцях, а також закликає батьків та педагогів проводити відповідні роз’яснювальні бесіди із дітьми.

Нагадаємо, у жовтні на залізничному вокзалі м. Бородянка чоловік видерся на вагон і його вдарило струмом.

Як з'ясувалося, будучи напідпитку, 29-річний молодик вирішив екстремально розважитися. Утім, він не розрахував свої сили. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, зачепився за дроти під високою напругою та не втримався на ногах.