  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    --0 --
    Новини

    На залізниці під Києвом юнак отримав 50% опіків тіла

    • Розсилка
    Хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі&nbsp; - На залізниці під Києвом юнак отримав 50% опіків тіла
    Хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі 
    Фото: Нацполіція

    Лікарі ввели підлітка у медикаментозну кому

    На залізничному вокзалі у Броварах 15-річний юнак отримав 50 відсотків опіків тіла.

    Працівники ювенальної превенції та слідчі Броварського району з’ясовують усі обставини події. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі міста. По допомогу потерпілий самотужки звернувся до працівників станції, вони і викликали правоохоронців та швидку медичну допомогу.

    Наразі підліток знаходиться у медикаментозній комі. Згодом його буде перенаправлено до столичного опікового відділення.

    Поліція Київщини звертається до усіх громадян із закликом дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, нагадує про необхідність переходити залізничні колії у встановлених місцях, а також закликає батьків та педагогів проводити відповідні роз’яснювальні бесіди із дітьми.

    Нагадаємо, у жовтні на залізничному вокзалі м. Бородянка чоловік видерся на вагон і його вдарило струмом.

    Як з'ясувалося, будучи напідпитку, 29-річний молодик вирішив екстремально розважитися. Утім, він не розрахував свої сили. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, зачепився за дроти під високою напругою та не втримався на ногах. 

    Національна поліція України діти потяг залізниця Київщина лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ