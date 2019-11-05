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    Троє неповнолітніх вистрибнули з вікна психлікарні в Києві

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    Троє неповнолітніх вистрибнули з вікна психлікарні в Києві

    Одна дівчина отримала травми

    У Києві троє неповнолітніх дівчат вистрибнули з вікна психіатричної лікарні на вул. Кирилівській. У результаті одна з них перебуває у лікарні з травмами.

    Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

    «На вулиці Кирилівська, 103 з вікна психіатричної лікарні вистрибнуло 3 дівчинки. Одна дівчина з травмами зараз знаходиться у лікарні, дві інші дівчини встановлені, з ними зараз все в порядку», - повідомили правоохоронці.

    Як зазначається, дівчат знайшли у тітки однієї з них.

    «Дівчинка, яка травмувалася, – вона 2002 року народження, найстарша. Іншим двом дівчатам по 15 років», - додали в поліції.

    Як повідомлялося, 23 жовтня, на проспекті Відрадному у Солом’янському районі Києва з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забійними ранами та переломами негайно госпіталізували у лікарню для надання необхідної допомоги.

    Зараз дівчинка перебуває в столичній лікарні «Охматдит». У дитини травми ніг, тазу, хребта, переломи ребер, забій легень та черепно-мозкова травма. Її стан залишається важким.

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