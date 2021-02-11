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    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)

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    Автодорівці обробляють вулиці протиожеледними засобами - Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Автодорівці обробляють вулиці протиожеледними засобами
    Фото: Київавтодор

    На дорогах Києва працює майже 500 одиниць спецтехніки

    У Києві посилився снігопад, подекуди іде крижаний дощ.

    Наразі дорожні служби працюють у посиленому режимі. Автодорівці обробляють вулиці протиожеледними засобами і чистять дороги і тротуари від снігу. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Працює 486 одиниць основної і додаткової спецтехніки. Задіяні 539 працівників у складі 77 бригад з ручного прибирання.

    Також триває вивіз снігу з вулиць, тротуарів і площ. Працюють і мобільні снігоплавильні комплекси.

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    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)
    Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)

    Складні метеоумови триматимуться ще дві доби.

    «Під час снігопаду просимо не використовувати власні авто. А також не лишати машини на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг», – закликають дорожники водіїв.

    Як відомо, 11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан.

    Синоптики прогнозували, що вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

    12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

    На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад негода
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