Столицю накрив сніг із крижаним дощем: дорожники працюють у посиленому режимі (фото)

На дорогах Києва працює майже 500 одиниць спецтехніки

У Києві посилився снігопад, подекуди іде крижаний дощ.

Наразі дорожні служби працюють у посиленому режимі. Автодорівці обробляють вулиці протиожеледними засобами і чистять дороги і тротуари від снігу. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Працює 486 одиниць основної і додаткової спецтехніки. Задіяні 539 працівників у складі 77 бригад з ручного прибирання.

Також триває вивіз снігу з вулиць, тротуарів і площ. Працюють і мобільні снігоплавильні комплекси.

Складні метеоумови триматимуться ще дві доби.

«Під час снігопаду просимо не використовувати власні авто. А також не лишати машини на тротуарах, узбіччях і крайніх смугах доріг», – закликають дорожники водіїв.

Як відомо, 11 лютого в Україну прийшов черговий циклон із Балкан.

Синоптики прогнозували, що вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в Києві очікується ускладнення погодних умов. Зокрема, за прогнозом Українського гідрометцентру, у столиці очікується значний сніг та мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

12-13 лютого прогнозується значне зниження температури.

На період ускладнення погодних умов із 7:00 11 лютого діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва.