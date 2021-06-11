Не як усіх. Столичних чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Pfizer

Звичайні громадяни у Києві здебільшого зараз можуть отримати тільки вакцину Coronavac

В Україні розпочинається вакцинація від Covid-19 державних службовців. Зокрема, йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. У столиці їх щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, починаючи з 14 червня. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Усього с початку вакцинації в столиці вже щеплено 177396 осіб. Серед них: медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, рятувальники, паралімпійці та маломобільні громадяни та люди старші 65 років. З них дві дози отримали 20 759 осіб», – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

Вакцина Comirnaty – це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Як відомо, звичайні громадяни у Києві здебільшого зараз можуть отримати тільки Coronavac.

29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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