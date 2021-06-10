Стало відомо, кого щеплять вакциною Pfizer із нової партії

Напередодні до України прибула нова партія вакцини від Pfizer

У понеділок, 14 червня, в Україні почнуть вакцинувати державних службовців від Covid-19. Йдеться про співробітників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. Про це повідомила пресслужба КМДА

У Києві держслужбовців щепитимуть мобільні бригади з вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Зазначається також, що усього з початку вакцинації в столиці вже щеплено 177 396 осіб. Серед них: медичні працівники, освітяни, соціальні працівники, рятувальники, паралімпійці та маломобільні громадяни та люди старші 65 років. З них дві дози отримали 20 759 осіб.

Крім того, у Києві працюють 97 пунктів вакцинації та 25 мобільних бригад, а з 29 травня на території Міжнародного виставкового центру запрацював Центр вакцинації, у якому вихідними щеплюють зареєстрованих у додатку «Дія». За чотири вихідних у Центрі вакциновано понад 8,5 тисяч осіб.

Додамо, що перша країна ЄС вже завтра пускатиме вакцинованих українців.

Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

Вакцина Comirnaty - це мРНК-вакцина проти Covid-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Ефективність вакцини становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.

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