Реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами

За добу до столичних лікарень потрапляє понад пів тисячі хворих на коронавірус

Депутат Київради: черги до крематорію – два дні

Кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із сертифікатами про вакцинацію. З’ясувалося, що у пацієнтів були підроблені сертифікати. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Київради з фракції «Європейська солідарність» Леонід Ємець.

За його словами, завідувач відділення був здивований важкістю симптомів вакцинованих, тому провів з кожним індивідуальну бесіду.

«Попередив, що є два протоколи лікування. Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно. І якщо їх наплутати – то результати будуть дуже сумні. Ну, я думаю, ви вже здогадалися. Всі 7! Карл – всі сім вакцинованих пацієнти – купили собі сертифікат», – розповів Ємець.

Депутат зазначив, що тут висновки зайві.

«Висновки у черзі до крематорію на два дні. Це теж реальність», – написав Ємець.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

20 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ – на порозі «червоної зони».

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

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