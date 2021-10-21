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    Реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами

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    За добу до столичних лікарень потрапляє понад пів тисячі хворих на коронавірус - Реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами
    За добу до столичних лікарень потрапляє понад пів тисячі хворих на коронавірус
    Фото: Леонід Ємець/Facebook

    Депутат Київради: черги до крематорію – два дні

    Кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із сертифікатами про вакцинацію. З’ясувалося, що у пацієнтів були підроблені сертифікати. Про це розповів на своїй сторінці у Facebook депутат Київради з фракції «Європейська солідарність» Леонід Ємець.

    За його словами, завідувач відділення був здивований важкістю симптомів вакцинованих, тому провів з кожним індивідуальну бесіду.

    «Попередив, що є два протоколи лікування. Один для вакцинованих і інший для невакцинованих, відповідно. І якщо їх наплутати – то результати будуть дуже сумні. Ну, я думаю, ви вже здогадалися. Всі 7! Карл – всі сім вакцинованих пацієнти – купили собі сертифікат», – розповів Ємець.

    Депутат зазначив, що тут висновки зайві.

    «Висновки у черзі до крематорію на два дні. Це теж реальність», – написав Ємець.

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    Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

    Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

    20 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ – на порозі «червоної зони».

    До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

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    Теги: Київ лікарня епідемія вакцинація коронавірус
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    Реанімації київських лікарень заповнені «вакцинованими» з підробленими сертифікатами