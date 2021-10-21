У важкому стані в лікарнях Києва майже 2 тис. хворих на Covid-19, більшість яких невакциновані

За останню добу у Києві зроблено понад 21 тис. щеплень від коронавірусу

У Києві зроблено понад 2 млн щеплень від Covid-19, дві дози вакцини вже отримали понад мільйон містян. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

«Тільки за останню добу у Києві зроблено понад 21,4 тис. щеплень. Місто створило усі умови для того, щоб кожен охочий мав змогу щепитися. У столиці працює 21 мінівакцинальний центр на базі закладів охорони здоров’я, 148 пунктів щеплень, 53 мобільні бригади та Центр масової вакцинації. Також вакцинуватися можна у 32 тимчасових вакцинальних пунктах великих торгівельних центрів столиці та Центрів надання адміністративних послуг. Усі вони забезпечені вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech», – розповів Поворозник.

Він нагадав, що вакцинуватися можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему helsi.me.

«Сьогодні ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці досить складна. Щодня ми фіксуємо понад тисячу нових випадків захворювання. Дуже стрімко заповнюються лікарні хворими, які потребують кисневої підтримки. Сьогодні понад 50% ліжок, які підготувало місто для прийому хворих на коронавірус, вже зайняті. Загалом у важкому стані у лікарнях перебувають 1919 пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації – 256 хворих. 33 пацієнти підключено до апарату штучної вентиляції легень, кисневої підтримки потребують 2195 хворих. Це не просто цифри, це – людські життя, які у цю хвилину рятують лікарі», – зазначив Поворозник.

За його словами, переважна більшість госпіталізованих – невакциновані, і помирають в абсолютній перевазі нещеплені пацієнти.

«Укотре наголошую, вакцинація – єдиний дієвий спосіб уберегти себе від важкого перебігу хвороби. Не чекайте, коли у столичних центрах вакцинації будуть стояти черги, як у тих містах, які вже у «червоній» зоні. Вакцинуйтеся, захистіть себе і своїх рідних!» – закликав Поворозник.

Як повідомлялося, за минулу добу, 20 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 1192 осіб. Від ускладнень коронавірусу померли 39 осіб.

А кілька днів тому в реанімацію однієї з лікарень Києва надійшли відразу семеро осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію.

Біля будівлі крематорію на Байковому кладовищі в Києві спостерігається велика черга похоронних автобусів. Більшість людей, яких привозять, померли від коронавірусної хвороби або її ускладнень.

20 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київ – на порозі «червоної зони».

До слова, у громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Читайте також: