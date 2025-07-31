Нічна атака на Київ: постраждали поліцейські, які їхали на виклик (фото)

Постраждалих правоохоронців госпіталізовано

Внаслідок нічної масованої атаки рф на Київ станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих та понад 30 поранених – серед них троє поліцейських. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Національної поліція України.

У ніч на 31 липня столиця знову стала мішенню масштабної повітряної ворожої атаки. За даними поліції, руйнування житлової інфраструктури зафіксовані у чотирьох районах міста: у Святошинському, Соломʼянському, Голосіївському та Шевченківському районах. Пошкоджені житлові будинки, заклади освіти, СТО, автомобілі. У Святошинському районі зруйновано підʼїзд житлового будинку.

«Станом на 08:00 відомо про шістьох загиблих у Святошинському районі, серед них дитина, та двох загиблих у Соломʼянському районі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього по Києву понад 30 поранених, серед них троє поліцейських, які їхали на виклик, їх госпіталізовано до лікарні.

Медики надають допомогу одному з постраждавших правоохоронців фото: Національна поліція України

Під час обстрілу столиці постраждали троє поліцейських фото: Національна поліція України/Facebook

Поранених правоохоронців госпіталізовано фото: Національна поліція України

Зазначається, що на місцях влучань працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби.

Правоохоронці документують наслідки злочину росфйських терористів фото: Національна поліція України

Наслідки нічногї атаки росіян фото: Національна поліція України

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та комунальні служби фото: Національна поліція України

«Правоохоронці документують наслідки злочину, а й надають психологічну допомогу постраждалим мешканцям», – додали у поліції.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.