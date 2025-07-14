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Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці
Спецпредставник Трампа пробуде в Києві тиждень
фото: Офіс президента

Очікується, що США цього тижня оголосять про новий план постачання озброєння Києву

До Києва на тиждень прибув спецпредставник президента США Кіт Келлог. На столичному вокзалі його зустрів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Главком» зібрав все, що відомо про особливий візит.

РФ не атакуватиме Київ?

Користувачі соцмереж розмірковують над тим, що через приїзд поважного гостя, ймовірно, зменшаться атаки на столицю. Адже Путіну важливо, щоб Трамп не надавав озброєння Україні. Проте одночасно є і сумніви.

«Припиніть. Ото х***о буде пуляти всім. Може Києву трошки більше повезе, трохи менше буде бити, а всім іншим містам треба бути обережними», – пишуть українці.

«Путін буде прагнути показати всю свою силу та обстрілюватиме нас, незалежно від постаті, яка прибула до Києва», – йдеться в коментарях.

Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці фото 1
Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці фото 2

Ба більше, ймовірно, росіяни налякані останніми заявами Трампа про надання нового озброєння Україні. Зокрема представник Путіна Кирило Дмітрієв, який є представником Москви у переговорах зі США, закликав Штати і РФ до конструктивного діалогу. Він написав у «Х», що діалог між країнами нібито принесе більше користі.

«Тільки співпраця приносить справжній мир, стабільність та глобальну безпеку. Помилки та обман Байдена будуть виправлені – світ заслуговує на краще», – написав Дмітрієв.

Росіяни на тиждень відчепляться від Києва? Що відомо про особливий візит до столиці фото 3

Чим займатиметься Келлог в Україні?

Президент України Володимир Зеленський у вчорашньому вечірньому відеозверненні до українців розповів, що готує зустрічі спецпредставника президента Трампа з керівниками Служби безпеки України, а також наших розвідок. – «Інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру».

Кіт Келлог має отримає дані про потенціал армії Російської Федерації та перспективи українського війська. Відповідні доручення глава держави дав головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському та начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову.

Зеленський зазначив, що Україна планує передати США певну інформацію, аби США отримали «усю необхідну картину щодо того, як саме можна змусити Росію до припинення війни».

Сам американський спецпредставник заявив, що в нього дуже щільний графік.

Що передувало візиту Келлога?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати відправлять Україні системи Patriot і збираються постачати Україні «різні зразки дуже складної військової техніки», за які платитиме Європа.

«По суті, ми збираємося постачати їм різні зразки дуже складної військової техніки, і вони будуть нам за це платити 100%. І це те, чого ми хочемо. Не думаю, що Байден коли-небудь просив про це. Отже, оскільки ми відправляємо техніку, вони будуть відшкодовувати нам витрати на неї. Хіба це не звучить добре? Так мало бути вже давно», – каже президент США.

При цьому Трамп ухилився від питання щодо можливого введення нових санкцій проти Росії.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосить у понеділок про новий план постачання озброєння Києву, до нього може увійти наступальна зброя.

Стосунки Трампа і Путіна

Зазначимо, що очільник США Дональд Трамп довго вірив у нібито прагнення Путіна закінчити війну.

Проте нещодавно, після масованиї атак РФ, Трамп заявив, що «незадоволений» російським диктатором Володимиром Путіним. Глава Штатів анонсував невеличкий сюрприз, натякаючи на санкції проти РФ.

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Теги: Кіт Келлог Дональд Трамп путін війна Київ

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