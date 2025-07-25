До Молдови за $60 тис. У Києві перед судом постане чоловік, що обіцяв допомогу ухилянтам

Чоловіка затримано безпосередньо із сумою у $40 тис., яку клієнти передали як частину оплати за перетин кордону

Обвинувачений підшукував «клієнтів» через особисті зв’язки, узгоджував з ними деталі перетину кордону та розповідав, що потрібно робити

Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт щодо мешканця столиці, який намагався незаконно переправити військовозобов'язаних через український кордон до Молдови. Про це повідомляє «Главком» іщ посиланная на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, обвинувачений підшукував «клієнтів» через особисті зв’язки, узгоджував з ними деталі перетину кордону та розповідав, що потрібно робити.

Обвинувачений отримав $40 тис., які «клієнти» передали йому як частину оплати за перетин кордону фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Двох чоловіків водій мав довезти до Одеської області до лінії кордону з Молдовою. За це з охочих виїхати брали по $20 тис. одразу в Києві, а ще по 10 потрібно було передати перед кордоном водію. У такий спосіб двоє чоловіків мали заплатити $60 тис.», – повідомили у прокуратурі.

За даними слідчих прокуратури, у Києві гроші передавались через пункт обміну валют, де обвинувачений їх спершу перевірив. Затримали його безпосередньо із сумою у $40 тис., яку чоловіки передали як частину оплати за перетин кордону.

Обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Наразі обвинувальний акт щодо чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Голосіївського управління поліції м. Києва за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України.

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