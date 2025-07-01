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Водій бетонозмішувача постане перед судом за злив відходів у Національному парку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Водій бетонозмішувача постане перед судом за злив відходів у Національному парку
Унаслідок протиправних дій водія бетонозмішувача спричинено шкоду у розмірі 86 тис. грн
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Обвинувачений відшкодував завдані збитки в повному обсязі

У Києві судитимуть чоловіка, який злив залишки бетону в лісі на території Національного природного парку «Голосіївський». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури

«Прокурорами Голосіївської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно водія бетонозмішувача, який злив залишки бетонної суміші у лісопарковій смузі на ґрунт. Таким чином чоловік забруднив землю на території комунального підприємства «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», що входить до Національного природного парку «Голосіївський», – йдеться у повідомленні.

Водій бетонозмішувача злив залишки бетонної суміші у лісопарковій смузі на ґрунт
Водій бетонозмішувача злив залишки бетонної суміші у лісопарковій смузі на ґрунт
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За даними прокуратури, внаслідок вказаних протиправних дій спричинено шкоду у розмірі 86 тис. грн, що встановлено спеціалістами Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Дії чоловіка кваліфіковано як умисне пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду (ч. 1 ст. 252 КК України). Обвинувачений вже відшкодував завдані збитки в повному обсязі.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування справи щодо 37-річного чоловіка, який організував масштабну схему незаконної вирубки дерев у лісових масивах Вишгородського району. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що київське комунальне підприємство «Плесо» активно впроваджує нову систему моніторингу рівня води, щоб комплексно дослідити екологічний стан водойм столиці та виявити їхні проблемні місця. Рік тому подібний моніторинг вже стартував на Русанівській протоці, і щоденні дані звідти доступні на сайті КП «Плесо». Тепер програму розширили, включивши нові водні об'єкти.

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Теги: екологія Київ прокурор парк

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