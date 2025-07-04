Під час нічного обстрілу росіяни пошкодили склад видавництва «Наш Формат»

Після обстрілу видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень

У ніч на 4 липня російські окупанти вкотре здійними масовану ракетно-дронову атаку на Київ, внаслідок чого було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу видавництва.

Такий вигляд має видавництво всередині фото: видавництво «Наш Формат»/Facebook

«Ось так виглядає частина нашого робочого простору після «руського міра». Вибухова хвиля та уламки суттєво зруйнували фасад будівлі: вибито всі вікна, пошкоджено перекриття, обвалилася частина стін, є руйнування всередині приміщень складу та кабінету. Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено», – йдеться у повідомленні видавництва.

Внаслідок обстрілу та гасіння пожежі частину книжок пошкоджено фото: видавництво «Наш Формат»/Facebook

Як зазначили у видавництві, внаслідок атаки ніхто не постраждав і всі живі, а залізо і бетон буде відновлено, книги додрукують.

Частина книг зіпсована фото: видавництво «Наш Формат»/Facebook

У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень.

Після обстрілу видавництво тимчасово призупиняє відправлення замовлень фото: видавництво «Наш Формат»/Facebook

«Уся команда залучена до процесу відновлення роботи. Сайт і колцентр інтернет магазину працюють і ми готові відповісти на всі питання щодо замовлень. Плануємо відновити відправлення наступного тижня», - додали у видавництві і подякували читачам за розуміння.

«Наш Формат» – український бренд, заснований у 2006 році, що включає видавництво «Наш Формат», яке спеціалізується на нехудожній літературі, а також багатобрендовий книжковий інтернет-магазин «Наш Формат».

За роки роботи видавництво випустило понад 500 назв книг загальним накладом понад 2 мільйони 200 тисяч примірників. Станом на 2022 рік книжкову продукцію «Нашого Формату» можна було бачити у книгарнях Польщі, Італії, Литви, Швейцарії, Німеччини, США тощо.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Раніше ми писали, що Сили оборони України 1 липня завдали удару по об'єкту воєнно-промислового комплексу Росії – Іжевському електромеханічному заводу «Купол», розташованому в Удмуртській Республіці. Операцію провела Служба безпеки України у взаємодії з іншими складовими оборонного сектору. Про це повідомляє Главком із посиланням на Генеральний Штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, ціль була обрана в межах заходів зі зниження потенціалу російської протиповітряної оборони. Завод «Купол» є підприємством, що виробляє зенітні ракетні комплекси малого радіусу дії для потреб армії РФ.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.

До слова, за даними Служби зовнішньої розвідки України, 69% російської економіки перебуває у стагнації. Глибокі кризові процеси охопили ключові галузі, що впливають на доходи федерального бюджету РФ. Згідно з інформацією СЗРУ, кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці.