Уряд посилив охорону Китаївського археологічного комплексу

Китаївський археологічний комплекс – це городище з курганним могильником, залишками давньоруської фортеці, печерами та іншими об’єктами, які мають важливе значення для дослідження Київської Русі

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка уточнює межі та статус Китаївського городища – однієї з найдавніших історичних пам’яток столиці. Це має убезпечити комплекс від забудови та знищення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та стратегічної комунікації України.

Кабінет Міністрів України затвердив постанову, що передбачає оновлення відомостей у Державному реєстрі нерухомих пам’яток щодо об’єкта «Китаївське городище і курганний могильник» у Голосіївському районі Києва. Документ розробило Міністерство культури та інформаційної політики спільно з фахівцями у сфері охорони культурної спадщини.

«Йдеться про археологічний комплекс, розташований у місті Києві за адресою: вул. Китаївська, 15. Цю пам’ятку було внесено до Реєстру постановою Кабміну ще у 2008 році. Відтоді вчені й науковці провели численні дослідження, які дозволили уточнити назву пам’ятки, визначити її складові частини та більш детально зафіксувати межі та місцезнаходження», – повідомили у міністерстві.

У Мінкульті наголошують, що оновлення реєстру посилює правовий захист пам’ятки та дозволить ефективніше протидіяти спробам її забудови.

Китаївський археологічний комплекс – це городище з курганним могильником, залишками давньоруської фортеці, печерами та іншими об’єктами, які мають важливе значення для дослідження Київської Русі. Розташований він на південній околиці Києва, у східній частині Голосіївського лісу.

Цю пам’ятку було внесено до Реєстру нерухомих пам’яток ще у 2008 році, однак тоді реєстрація була поверхневою. З того часу археологи та історики провели низку польових досліджень, які допомогли системно описати об’єкт.

У 2009 році Київрада передала дві ділянки, що входять до складу городища, в довгострокову оренду компанії «Київська овочева фабрика» для сільськогосподарського використання. Згодом з’явились плани збудувати на цій території житловий комплекс із повною інфраструктурою. Це викликало занепокоєння серед наукової спільноти та активістів, які заявляли про ризик знищення унікальної археологічної спадщини.