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Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
Медична бригада потрапила під удар БпЛА на Сумщині
фото ілюстративне

Ворог здійснив повторну атаку по бригаді екстреної медичної допомоги

Сьогодні, 13 липня російські терористи завдали удару дронами по цивільному транспорту. Один чоловік загинув, інший постраждав. Наслідки повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає «Главком»

Вдень 13 липня двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, у той час ворожий дрон атакував чоловіків під часу руху. Внаслідок обстрілу один з братів – 57-річний чоловік загинув, іншому надається медична допомога.

Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги.

Двоє парамедиків обстежуються у лікарні.

Увечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами

Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

«Здійснено попередній огляд території. Зранку розпочнуться роботи з ліквідації наслідків із залученням комунальної техніки», – написали в міськраді.

Через обстріл одна людина постраждала. Йому надається вся необхідна медична допомога. Жертв немає.

Масштаби руйнувань оцінюються, наслідки уточнюються.

Нагадаємо, з вечора 12 липня до ранку 13 липня російські війська тероризували дронами населені пункти Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу постраждали два райони.

Як відомо, у ніч на 12 липня російські війська вчергове запустили ударні дрони та ракети по території України. Вже котру ніч поспіль ворог тероризує мирні українські міста. Тієї ночі під атакою ворожих безпілотників опинилась західна частина України.

У Львові зафіксовано декілька влучань. За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок атаки немає. Декілька людей звернулись за медичною допомогою, їх медики оглянули на місці.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено підприємство «Електрон».

Також у ніч на 12 липня Росія завдала ударів по місту Луцьк. Внаслідок російського обстрілу зруйновано приватний житловий будинок, ще в інших будинках від вибухової хвилі та уламків повилітали вікна.

Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки російських військ на Чернівці загинули дві людини, ще 14 отримали поранення, а також були значні руйнування цивільної інфраструктури.

Теги: Сумщина обстріл медик поранення смерть

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