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На Курщині десантник вивів із оточення трьох поранених побратимів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Курщині десантник вивів із оточення трьох поранених побратимів
Павло дотепер продовжує боротьбу з агресором, залікувавши поранення і повернувшись у стрій
фото: скріншот із відео

Під час бою українським воякам довелося зіткнутися з північнокорейськими солдатами

Група десантників 80-ї Галицької бригади під час боїв на Курщині потрапила під ворожий обстріл. Троє бійців отримали важкі поранення, але завдяки товаришу, який постраждав найменше, всі змогли вибратися з оточення і дійти до своїх. Як інформує «Главком», десантник Павло, якому після поранення командира довелося очолити групу, розповів дивовижну історію порятунку на YouTube-каналі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади.

Він розповів, що під час бою українським воякам довелося зіткнутися з північнокорейськими солдатами, які, ніби одурманені, лізли під кулі з голосними криками.

Потім розвідгрупу, в якій був Павло, обстріляв російський танк та накрили FPV-дрони.

Після вибуху термобаричного боєприпасу його товариші отримали важкі поранення, у нього ж – тільки ушкодження на руках від уламків. Одному з поранених він наклав на ногу турнікет, щоб зупинити кров.

По рації група Павла отримала наказ відійти до села Дружна, до якого було близько пів кілометра. Цю відстань бійці долали добрих дві години.

«Я одного ніс, другий йшов з палицею, третій навіть скинув броню, бо було складно пересуватися», – розповів він.

Дорогою ворог знову накрив українських бійцем вогнем. Але їм дивом вдалося дістатися до посадки.

Через постійні обстріли десантникам довелося сховатися в бліндажі. Ворог продовжував наступати і вони опинилися в оточенні. Вранці ризикнули йти через поле.

«В мене три поранені бійці, без зброї, один без броні, інший без каски. Я розумію, що у разі ворожого обстрілу не кину побратимів, але виходити якось потрібно. Через поле, до першої посадки було метрів 700», – розповів Павло.

Одного з поранених довелося тягнути на плечах. Той говорив, щоб його залишили, але Павло повторював: «Виходимо всі».

«Усе обійшлося, з 10-ї ранку до 7-ї вечора ми йшли до пункту призначення. Це було щастя, коли нам дали води і знеболювальне», – розповів захисник.

Павло дотепер продовжує боротьбу з агресором, залікувавши поранення і повернувшись у стрій десантно-штурмових військ.

Раніше військовослужбовець мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Юрій фактично голими руками зумів узяти у полон озброєного окупанта.

Також на Курському напрямку прикордонники взяли в полон російського морпіха, який прийшов штурмувати українські позиції. 

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Теги: обстріл наказ ворог поранення Курщина десант

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