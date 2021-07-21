Нічна злива в Києві: дорожники звітують, що підтоплень немає

Гідротехнічні служби чергували всю ніч у Києві

Упродовж минулої ночі в усіх районах Києва тривали опади. Техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих корпорації «Київавтодор», чергували в місцях ймовірних місць підтоплень. У тунелі на вул. О. Теліги чергувала бригада гідротехнічної служби разом із рятувальниками ДСНС.

Як повідомили у «Київавтодорі», загалом до роботи було задіяно 319 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств: 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання.

Уночі були зафіксовані короткочасні підтоплення на проспекті Григоренка на перетині з вулицею Драгоманова та у підземному переході біля станції метро «Осокорки».

Станом на 9:00 21 липня місць підтоплень вулично-дорожньої мережі немає.

«Фахівці КК «Київавтодор» постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення проблемних місць. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві пізно ввечері 20 липня, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.

Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Щоб не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Через це затримується рух трамваїв низки маршрутів.

19 липня столицю теж накрила злива, яка затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Також через скупчення води на коліях було заблоковано рух трамваїв №14, 15.