Станцію метро «Берестейська» затопило (відео)

Станція метро «Берестейська» закрита

Станцію «Берестейська» закрито на вхід та вихід з технічних причин. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Сталося потрапляння води в касову залу станції. На місці працюють фахівці.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

На деяких дорогах бурхливі потоки води зривають асфальтове покриття.

Нагадаємо, 17 липня сильний уривчастий вітер і короткочасні зливи пройшли у деяких районах Києва. Вітер був настільки сильним, що хилив навіть великі дерева та зривав накриття на літніх терасах. На столичних пляжах вітром розкидало парасольки та шезлонги.

Також на столичний регіон 17 липня найшла гроза зі шквальним вітром. У суботу, 17 липня внаслідок падіння дерев у с. Гаврилівка та с. Сухолуччя Вишгородського району загинуло дві особи та одну особу госпіталізовано.

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні грозові дощі, вдень шквали 15-20 м/с; температура вдень 28-30°. На Київщині також грозові дощі, вдень місцями град та шквали. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура - 28-33°.