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    На станції метро «Академмістечко» потоп

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    З вулиці на станцію&nbsp;метро &laquo;Академмістечко&raquo; течуть бурхливі потоки води - На станції метро «Академмістечко» потоп
    З вулиці на станцію метро «Академмістечко» течуть бурхливі потоки води
    Фото: скріншот із відео

    Станцію затопило дощовою водою

    Станом на 13 годину закрито на вхід і вихід вестибюль №1 станції метро «Академмістечко» з технічних причин. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Сталося потрапляння води в касову залу станції.

    На місці працюють фахівці.

    Очевидці поділилися відео величезного потопу, який залив вхід до метро.

    Як повідомлялося, раніше з цих же причин закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська».

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

    Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

    На деяких дорогах бурхливі потоки води зривають асфальтове покриття.

    За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні грозові дощі, вдень шквали 15-20 м/с; температура вдень 28-30°. На Київщині також грозові дощі, вдень місцями град та шквали. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура - 28-33°.

    Теги: Київ метро дороги потоп негода дощ
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    На станції метро «Академмістечко» потоп