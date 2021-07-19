На станції метро «Академмістечко» потоп

Станцію затопило дощовою водою

Станом на 13 годину закрито на вхід і вихід вестибюль №1 станції метро «Академмістечко» з технічних причин. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Сталося потрапляння води в касову залу станції.

На місці працюють фахівці.

Очевидці поділилися відео величезного потопу, який залив вхід до метро.

Як повідомлялося, раніше з цих же причин закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська».

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як вночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста. Автомобілі плавають у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

На деяких дорогах бурхливі потоки води зривають асфальтове покриття.

За прогнозом синоптиків, у Києві сьогодні грозові дощі, вдень шквали 15-20 м/с; температура вдень 28-30°. На Київщині також грозові дощі, вдень місцями град та шквали. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура - 28-33°.