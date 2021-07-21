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    У Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото)

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    Дерево не витримало сили вітру та дощу - У Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото)
    Дерево не витримало сили вітру та дощу
    Фото: Київ оперативний

    Негода додала роботи столичним комунальним службам

    Гроза, яка прокотилася Києвом у ніч на 21 липня, наробила лиха. Так, внаслідок нічної грози на вул. Мілютенка, 28 у Деснянському районі столиці (масив Лісовий) впало дерево на житловий будинок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    В результаті інциденту ніхто не постраждав. Проте комунальним службам додалося роботи.

    Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.

    Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Аби не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

    Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

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    Теги: Київ будинок негода дощ
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    У Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото)