У Києві нічна гроза повалила дерево на багатоповерхівку (фото)

Негода додала роботи столичним комунальним службам

Гроза, яка прокотилася Києвом у ніч на 21 липня, наробила лиха. Так, внаслідок нічної грози на вул. Мілютенка, 28 у Деснянському районі столиці (масив Лісовий) впало дерево на житловий будинок. Про це повідомляє «Київ оперативний».

В результаті інциденту ніхто не постраждав. Проте комунальним службам додалося роботи.

Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.

Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Аби не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».