У Києві знову потоп: «плаває» перехід на Позняках (відео)

Найбільше дощило на Лівому березі

У Києві увечері 20 липня знову пройшов потужний дощ із грозою, який призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільш потужними були опади на Лівому березі. Центр та Правий берег столиці майже не постраждали, інформує 24 канал.

Унаслідок негоди потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки».

Чи затопило інші переходи та ділянки проїзної частини, наразі невідомо.

Через досить велику кількість опадів та особливості ландшафту з'явилася загроза підтоплення станції підземки. Аби не допустити цього, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

Окрім кустарних способів боротьби з наслідками стихії, кожна станція підземки обладнана гермозатвором. За словами керівника КП Київський метрополітен Віктора Брагінського, гермозатвори мають захищати пасажирів та інфраструктуру не тільки від військових дій, але й від стихій.

Перевірки та тестування гермозатворів проходять на кожній станції щодоби, які тільки метро закривають на ніч.

Нагадаємо, днями Київ накрило страшною зливою. Колеса автівок повністю у воді. На деяких вулицях автівки не можуть рухатися і стоять посеред дороги. Також у воді плавають загороджувальні блоки, які встановлюють дорожники під час ремонтних робіт.

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