Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)
Злива затопила трамвайні колії
Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
Підтоплення спостерігається на ділянці від вул. Василенка до вул. Козелецької.
Рух трамваїв заблоковано як в напрямку масиву Відрадний, так і в напрямку Подолу та вул. Старовокзальної.
КП «Київпастранс» повідомляє, що на місце підтоплення направлено відповідальну службу міста.
Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.
Потужна злива затопила вулиці міста.
Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».
Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.
За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.
Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.