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    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)

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    Рух трамваїв №14, 15 зупинився - Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)
    Рух трамваїв №14, 15 зупинився
    Фото: glavcom.ua

    Злива затопила трамвайні колії

    Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    Підтоплення спостерігається на ділянці від вул. Василенка до вул. Козелецької.

    Рух трамваїв заблоковано як в напрямку масиву Відрадний, так і в напрямку Подолу та вул. Старовокзальної.

    КП «Київпастранс» повідомляє, що на місце підтоплення направлено відповідальну службу міста.

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    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)
    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)
    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)
    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)
    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)

    Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

    Потужна злива затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

    За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

    Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.

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    Теги: Київ громадський транспорт дороги Київпастранс негода дощ
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    Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)