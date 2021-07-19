Через підтоплення в Києві заблоковано рух трамваїв (фото)

Злива затопила трамвайні колії

Через скупчення води на коліях заблоковано рух трамваїв №14, 15. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Підтоплення спостерігається на ділянці від вул. Василенка до вул. Козелецької.

Рух трамваїв заблоковано як в напрямку масиву Відрадний, так і в напрямку Подолу та вул. Старовокзальної.

КП «Київпастранс» повідомляє, що на місце підтоплення направлено відповідальну службу міста.

Як відомо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива. Небо у місті стало чорним, як уночі. Здійнявся сильний вітер, шквали до 15-20 м/с.

Потужна злива затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

Курсування громадського транспорту в Києві здійснюється без дотримання розкладу руху.

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання корпорації «Київавтодор» – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств.