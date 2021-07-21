Через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв
Затримується рух трамваїв на Лівому березі Києва
Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».
У зв’язку з підтопленнями затримується рух:
- трамваїв № 22 по вул. Бориспільська 30а
- трамваїв № 29 по вул. Ташкентська 66 в напрямку станції метро «Бориспільська»
- трамваїв № 8, 22, 29 по вул. Привокзальній в напрямку станції метро «Позняки»
- трамваїв № 8 по вул. Тростянецькій в напрямку станції метро «Позняки».
На місцях підтоплень працюють відповідальні служби міста.
Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві пізно ввечері 20 липня, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.
Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Щоб не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.
19 липня столицю теж накрила злива, яка затопила вулиці міста.
Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».
Також через скупчення води на коліях було заблоковано рух трамваїв №14, 15.