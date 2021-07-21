  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трамваї у столиці через зливу вже зупинялись 19 липня, коли удар стихії прийшовся по правому берегу міста - Через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв
    Трамваї у столиці через зливу вже зупинялись 19 липня, коли удар стихії прийшовся по правому берегу міста
    Фото: glavcom.ua

    Затримується рух трамваїв на Лівому березі Києва

    Нічна гроза в Києві призвела до підтоплень трамвайних колій. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    У зв’язку з підтопленнями затримується рух:

    • трамваїв № 22 по вул. Бориспільська 30а
    • трамваїв № 29 по вул. Ташкентська 66 в напрямку станції метро «Бориспільська»
    • трамваїв № 8, 22, 29 по вул. Привокзальній в напрямку станції метро «Позняки»
    • трамваїв № 8 по вул. Тростянецькій в напрямку станції метро «Позняки».

    На місцях підтоплень працюють відповідальні служби міста.

    Як повідомлялося, потужний дощ із грозою, який пройшов у Києві пізно ввечері 20 липня, призвів до підтоплення підземних переходів та місць, які розташовані в низині. Найбільшими були опади на Лівому березі.

    Потоки води хлинули до підземного переходу на станції метро «Позняки». Щоб не допустити підтоплення підземки, комунальники та працівники метро почали виставляти на сходах мішки з піском.

    19 липня столицю теж накрила злива, яка затопила вулиці міста.

    Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

    Також через скупчення води на коліях було заблоковано рух трамваїв №14, 15.

    Читайте також: У Києві апокаліпсис: потоки води зносять все на своєму шляху (відео)
    Теги: Київ громадський транспорт Київпастранс потоп негода дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Через підтоплення в Києві зупинився рух трамваїв